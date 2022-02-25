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25.02.2022 14:42
Рубрика: Экономика

Сайт компании Intel недоступен для пользователей из России

Текст: Олег Капранов

В России перестал открываться официальный сайт американской корпорации Intel, которая занимается производством высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

При попытке зайти на сайт при помощи услуги доступа в интернет от российских операторов сотовой и проводной связи, таких как МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2 и "Ростелеком" появляется сообщение об отсутствии прав доступа к стартовой странице сайта.

iHerb прекратил прием заказов из России и еще трех стран

В то же время сайт без каких-либо ограничений доступен для пользователей из других стран и россиянам при использовании средств подмены IP-адреса.

На момент публикации данного материала представители Intel не смогли дать комментарий.

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