Сайт компании Intel недоступен для пользователей из России

В России перестал открываться официальный сайт американской корпорации Intel, которая занимается производством высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

При попытке зайти на сайт при помощи услуги доступа в интернет от российских операторов сотовой и проводной связи, таких как МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2 и "Ростелеком" появляется сообщение об отсутствии прав доступа к стартовой странице сайта.

В то же время сайт без каких-либо ограничений доступен для пользователей из других стран и россиянам при использовании средств подмены IP-адреса.

На момент публикации данного материала представители Intel не смогли дать комментарий.