Сервисы Сбербанка работают в штатном режиме

Введение санкций в связи с последними событиями на Украине вызвало волну ажиотажного спроса на услуги Сбербанка. В ведущей кредитной организации заверяют: Сбербанк продолжает работать в обычном режиме. Никаких ограничений в обслуживании клиентов - физических и юридических лиц нет. Все средства и сервисы им доступны в полном объеме.

На наиболее часто встречающиеся вопросы наших читателей редакция попросила ответить руководителя пресс-службы Сбербанка Полину Тризонову.

Какие ограничения возникли после введения санкций?

Полина Тризонова: Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет - банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

Как купить или продать валюту?

Полина Тризонова: Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Могу ли я получить валюту со своего счета?

Полина Тризонова: Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

Полина Тризонова: Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

Полина Тризонова: Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?

Полина Тризонова: Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

Полина Тризонова: Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.