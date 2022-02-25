Сервисы Сбербанка работают в штатном режиме

На наиболее часто встречающиеся вопросы наших читателей редакция попросила ответить руководителя пресс-службы Сбербанка Полину Тризонову.
Какие ограничения возникли после введения санкций?
Полина Тризонова: Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет - банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
Как купить или продать валюту?
Полина Тризонова: Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Могу ли я получить валюту со своего счета?
Полина Тризонова: Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.
Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?
Полина Тризонова: Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.
Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?
Полина Тризонова: Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.
Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
Полина Тризонова: Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?
Полина Тризонова: Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.