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25.02.2022 13:01
Рубрика: Легковые авто

Subaru раскритиковала своих дилеров за жажду наживы на клиентах

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Глава Subaru of America Томас Дж. Долл отправил официальным дилерам письмо, в котором напомнил, что они являются представителями философии марки и не должны становится рыночными спекулянтами.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Очевидно, что данное письмо - реакция Subaru на увеличившийся поток обращений от владельцев машин, которые приняли решение или рассматривают возможность покупки нового авто Subaru.

Сайт Jalopnik опубликовал фрагмент одного из писем, в котором автолюбитель, "довольный владелец Subaru на протяжении 20 лет", пишет, что наценка в 4-6 тысяч долларов делает покупку нового Forester, которую он планировал совершить, попросту неосуществимой.

В письме дилерам Долл говорит, что они не только не должны делать свою наценку на продаваемые автомобили, но даже не помышлять об этом, так как всё это не соответствует философии марки H.E.A.R.T. (аббревиатура от слов честность, доверие, уважение, признательность и сочувствие) и в конечном счёте негативно отразится на репутации бренда.

О том, какие санкции Subaru of America может применить в отношении своих дилеров, не уточняется.

Ранее "РГ" рассказывала, что поведением своих дистрибьюторов, делающих собственную наценку на продаваемые автомобили, недовольны в Hyundai Motor Group. Также письма с призывами прекратить так вести бизнес направили своим дилерам Ford и General Motors.

#Subaru