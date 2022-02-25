Турчак сообщил, что через границу перешли 120 тысяч человек из Донбасса

Сто двадцать тысяч человек на сегодняшний день перешли через границу из Донбасса в РФ. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"К помощи подключилась буквально вся Россия, в 15 регионах развернуты пункты временного размещения", - рассказал он на селекторном совещании с региональными отделениями.

Более половины эвакуированных - дети. Турчак также сообщил, что 800 тонн гуманитарного груза от "Единой России" уже доставлены в Ростов и распределены по пунктам временного размещения.