Украина так и не смогла заменить советские БМП

Украинская армия в настоящее время эксплуатирует боевые машины пехоты, доставшиеся в наследство от советских военных округов, располагавшихся на ее территории.

Всего в сухопутных войсках имеется около девяти сотен БМП-2 и более двухсот БМП-1. Самым новым из них - более тридцати лет, а есть экземпляры, разменявшие и пятый десяток.

После понесенных в ходе карательной операции в Донбассе значительных потерь киевские чиновники в погонах вынуждены были закупать бывшую в эксплуатации легкую бронетехнику такого класса у вступивших в НАТО стран Восточной Европы.

Также некоторая часть из имевшихся "единиц" и "двоек" прошла капитальный ремонт с минимальной доработкой. На них установили новые средства связи, навигационную аппаратуру и покрыли модным пиксельным камуфляжем.

В самих же войсках экипажи пытаются как-то усилить защиту, приваривая различные противокумулятивные решетки, часто абсолютно бесполезные из-за своей конструкции.

Последние лет двадцать много говорят о радикальной модернизации и создании образцов нового поколения. Например, на БМП-1 башню с 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" и 7,62-мм заменили на боевой модуль "Шквал" с 30-мм орудием 2А42, пулеметом ПКТ, 30-мм гранатометом АГ-17 "Пламя" и противотанковым управляемым комплексом "Конкурс".

Хоть такие БМП и демонстрировались на парадах в Киеве, но для ВСУ их не стали закупать, а стали поставлять на экспорт, например в Грузию, где большое количество потеряли в 2008 году, после агрессии против Южной Осетии.

Были предложения сделать тяжелые БМП на базе средних и основных боевых танков, создали реальные и ходовые макеты на базе Т-55, Т-64, Т-72, Т-80. Но и они остались в виде единичных образцов.

Также прорабатывались варианты на основе МТ-ЛБ и САУ 2С1 "Гвоздика", однако и в этом направлении дальше экспериментов никто из разработчиков не продвинулся.

В прошлом году стало известно о работах в харьковском конструкторском бюро над БМП-У, которая многим военным экспертам напомнила китайскую ZBD-04A, но, судя по всему, она останется лишь в виде проекта.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что за первые сутки спецоперации по защите ДНР и ЛНР ВС РФ вывели из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций. Было сбито пять самолетов, пять беспилотников и один вертолет. Уничтожены 18 танков и других бронемашин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров.