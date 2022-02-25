Умер актер из "Мегрэ" и сценарист "Доктора Кто" Генри Линкольн

Скончался Генри Линкольн, английский актер, телеведущий, писатель и сценарист. Как уточнено на ресурсе, посвященном миру Доктора Кто, артист отошел на 92-м году жизни. Причина не называется.

Настоящая фамилия Линкольна - Соскин. Родился он в 1930 году в Лондоне и к "Доктору" имеет самое прямое отношение - Генри написал сценарии почти к двум десяткам классических эпизодов сериала. Плюс на его счету "Приключения Сары Джейн", "Проклятие темно-красного алтаря", "Хроники", "Эксперт", так далее. В примерно шестидесяти проектах Соскин проявил себя как актер второго плана - "Святой", "Улица коронации", "Крэйн", "Мегрэ", "Мстители".

Также он выступал как убедительный лектор и создал ряд псевдоисторических книг. Например - томик "Святая Кровь и Святой Грааль" (The Holy Blood and the Holy Grail, впервые опубликован на русском в 90-е), который Дэн Браун перелопатил в свой "Код да Винчи".

Книга вышла в 1982-м как бонус к телешоу "Хроники" и вызвала скандал. Например, запрет в некоторых католических странах.