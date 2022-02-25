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Умер актер, комик и фокусник Удивительный Джонатан

Новости
    25.02.2022, 09:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Chelsea Lauren/WireImag/ Getty Images Фото: Chelsea Lauren/WireImag/ Getty Images
Фото: Chelsea Lauren/WireImag/ Getty Images

В Лас-Вегасе 22 февраля скончался американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и - в первую очередь - фокусник и шоумен Джон Селес, более всего известный как Удивительный Джонатан.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на жену и коллегу Джонатана, актрису Анастейшу Санн. Маг отошел вечером в своем доме в результате ряда проблем со здоровьем, включая кардиомиопатию.

Селес родился в 1958 году в Мичигане. В 70-е переехал в Сан-Франциско, начав с уличных выступлений. В 1983-м дебютировал на ТВ. В 1991-и вел телешоу Ruckus, регулярно появлялся на Fox, Comedy Central и т. д. Написал книгу-бестселлер про фокусы и разного рода трюки, а так же автобиографию. Будучи большим киноманом, открыл своей частный, "элитный" кинотеатр Amazing Underground - только для членов клуба.

Из-за серьезного заболевания сердца на несколько лет уходил из шоу-бизнеса, вернувшись в 2017-м. В 2019 году на Hulu вышел фильм The Amazing Johnathan Documentary, посвященный сражению Селеса с недугом. Сыграл дядюшку Джонатана в сериале Странного Эла Янковича The Weird Al Show.

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