ЦБ: Карты попавших под санкции банков нельзя применять в ApplePay и GooglePay

Все деньги клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени, также подчеркнули в ЦБ.

"Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - сообщили в Банке России.

Кроме того, карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay и GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата этими картами доступна в полном объеме по всей России, указали в ЦБ.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций против крупных российских банков в связи со специальной военной операцией на Донбассе.

На ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие" наложены блокирующие санкции (блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с американскими контрагентами в том числе через корсчета, на Сбербанк наложены санкции в отношении корреспондентских счетов (всем финансовым институтам США предписано закрыть их в течение 30 дней), частичные ограничения введены на операции Московского кредитного банка, Альфа-банка, Газпромбанка и Россельхозбанка. До этого европейские и американские блокирующие санкции были введены на Промсвязьбанк и банк "Россия".

"Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации", - указывали ранее в ЦБ. В Банке России подчеркивали, что все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все деньги клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета.