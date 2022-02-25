В оренбургском селе Казанка на этой неделе отметили 110 лет со дня рождения Прокофия Нектова, который в 1942 году ушел на фронт, где потерял обе ноги. Но вернувшись домой, продолжил работать на комбайне.

Нектов родился 23 февраля 1912 года. В возрасте двух лет лишился отца, воспитывался мамой и дедом. Окончил четыре класса церковно-приходской школы. С 1932 года работал на колхозной тракторной станции.

В 1942 году Нектова призвали в армию, с февраля 1943-го он сражался на Ленинградском фронте, а уже в апреле того же года был тяжело ранен, лишился обеих ног.

Жена Евдокия ездила в город встречать мужа, но разминулась в дороге.

- Папу везли на санях. Приехал, а дома никого, - передает семейную историю дочь Прокофия и Евдокии Нектовых Галина Прокофьевна. - Тогда отца отвезли к его маме - бабушке Марье. Народ сбежался посмотреть на Прокофия без ног. До войны-то он первый в круг плясать выходил, а тут... Вскоре мама приехала, люди окна облепили, ждут, как отреагирует. Она скорее обняла его, чтобы никто не видел слез.

Уже в 1945-м Прокофий Нектов смог вновь работать в колхозе на комбайне, а в 1951-м поставил абсолютный рекорд, убрав 1640 гектаров зерна. Сейчас в Казанке Герою Социалистического Труда поставлен памятник и действует музей, которым руководит Галина Нектова.

23 февраля, в день 110-летия со дня рождения ее отца, в музее собралось более сотни человек.

- Читали стихотворения про папу, вспоминали историю его возвращения домой с фронта без ног и о том, как он продолжил работать на комбайне после войны. Мечтаю о новом экспонате для музея - макете такого прицепного комбайна, - рассказала Галина Нектова корреспонденту "Родины".