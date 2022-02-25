ВСУ ударили ракетой "Точка-У" по Донецку

Украинские силовики выпустили по Донецку тактическую ракету "Точка-У". Об этом проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Как отмечается, предположительно, целью удара была нефтебаза. Ракета упала в 400 метрах от нее. Лишь благодаря тому, что головная часть не сработала, удалось избежать массового поражения.

Донецк также подвергся сегодня обстрелу из минометов и реактивной системы залпового огня "Град". В результате погибла мирная жительница города, еще несколько человек пострадали.

По словам руководителя городской администрации Алексея Кулемзина, движение общественного транспорта на участках в прифронтовых районах было остановлено в связи с боевыми действиями.