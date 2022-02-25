Вышел тизер боевика "Быстрее пули" с Брэдом Питтом

На YouTube вышел первый тизер фильма "Быстрее пули", замаскированный под рекламу японского высокоскоростного поезда. Картина основана на романе Котаро Исаки "Поезд убийц". В нем пять опаснейших киллеров попадают на один рейс в экспрессе из Токио в Мориоку и сильно по этому поводу напрягаются, пытаясь выяснить, кто и зачем создал такую неприятную ситуацию.

Режиссером боевика выступил Дэвид Литч, один из создателей франшизы "Джон Уик". Каст полнится звездами первой величины: Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Логан Лерман, Майкл Шеннон, Хироюки Санада и Брэд Питт, которого мельком показывают в конце ролика.

Премьера ленты назначена на 14 июля текущего года, а первый полноценный трейлер обещают показать уже 2 марта.