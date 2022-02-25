Вышел трейлер ромкома "Я люблю Америку" с Софи Марсо

На YouTube-канале Amazon Prime Video France случился трейлер романтической комедии с Софи Марсо в главной роли - "Я люблю Америку" называется.

Марсо играет зрелую (да, актрисе уже 55 лет) "вечную холостячку" Лизу, которая решает устаканить личную жизнь радикальным образом - просто взяв, и уехав из Парижа в Лос-Анджелес. Где ее поджидают "приключения, неловкие моменты и эмоциональные встречи". Параллельно Лиза под новым углом посмотрит на свои отношения с матерью.

Картина - автобиографична: режиссер и сценарист предприятия Лиза Азуэлос ("LOL [ржунимагу]") начерпала для нее вдохновений из ситуаций с собственной маман.

В других ролях: Колин Вуделл ("Мастера секса", C.S.I.), Моника Кэйси ("Бесстыжие"), Келлер Уортэм ("Мир Дикого запада"), Карлис Бёрк ("Декстер"), Дэвид Бэнкс ("Почему женщины убивают").

Релиз - 11 марта.