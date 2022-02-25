Постановление губернатора Забайкальского края от 25 февраля 2022 года № 17 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 25 февраля 2022 года № 17





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 12 января 2022 года № 1, от 14 января 2022 года № 3, от 11 февраля 2022 года № 14):

1) преамбулу после слов "от 9 февраля 2022 года № 350" дополнить словами ", от 24 февраля 2022 года № 495";

2) пункты 32 и 33 признать утратившими силу.

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3, от 28 января 2022 года № 6, от 28 января 2022 года № 7, от 9 февраля 2022 года № 11, от 11 февраля 2022 года № 14):

1) преамбулу после слов "от 9 февраля 2022 года № 350" дополнить словами ", от 24 февраля 2022 года № 495";

2) в пункте 1:

а) в абзаце первом подпункта 2 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

б) в подпункте 3 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

в) в подпункте 5 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

г) в подпункте 6 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

д) в подпункте 8:

в абзаце первом слова "пунктов 13-15" заменить словами "пункта 15"; абзац четвертый признать утратившим силу;

е) в подпункте 9 слова ", а также требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

ж) в подпункте 10 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

з) в подпункте 11 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

и) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) саун и бань при условии их заполняемости в количестве до 70 % от единой пропускной способности, а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет, - не более 50 % от единой пропускной способности - с 9 июля 2021 года по 1 марта 2022 года включительно, а также уведомления хозяйствующими субъектами Министерства экономического развития Забайкальского края и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (территориальных отделов данного Управления) о выполнении ими мероприятий по соблюдению методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года.";

к) в подпункте 14 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

л) подпункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) образовательных организаций независимо от организационно -правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, включая организации отдыха детей и их оздоровления, с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом, и требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, с численностью обучающихся менее 500 человек при организации обучения в две смены, а также с численностью обучающихся свыше 500 человек, за исключением образовательных организаций, указанных в подпункте 171 настоящего пункта, осуществлять для обучающихся 1-11 классов до окончания периода действия режима повышенной готовности реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий один раз в неделю (среда), с проведением в указанный день дезинфекционных мероприятий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные образовательные программы, в период с 2 декабря 2021 года осуществлять реализацию образовательных программ при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с применением дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе организациям, входящим в структуру Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим подготовку водителей автотранспортных средств, в период с 9 июля 2021 года по 1 марта 2022 года включительно проводить теоретические занятия при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с использованием дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям при реализации основных программ профессионального обучения в период с 15 ноября 2021 года по 1 марта 2022 года включительно проводить занятия при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с использованием дистанционных образовательных технологий.";

м) подпункт 172 изложить в следующей редакции:

"172) образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, в том числе осуществляющим деятельность по уходу и присмотру за детьми:

допускать проведение праздничных мероприятий в отдельных закрытых помещения с одновременных участием детей и педагогов одной группы, класса, отряда, а также родителей (законных представителей) детей (не более двух на одного ребенка);

при организации нескольких праздничных мероприятий в одних и тех же помещениях необходимо предусмотреть между мероприятиями перерывы продолжительностью не менее одного часа для проведения проветривания, дезинфекции всех поверхностей и обеззараживания воздуха в данных помещениях;

допускать проведение на открытом воздухе праздничных мероприятий на территории образовательных организаций (организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по уходу и присмотру за детьми), для детей нескольких групп, классов, отрядов, а также родителей (законных представителей) детей (не более двух на одного ребенка).";

н) в подпункте 18 слова ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления" исключить;

3) подпункт 7 пункта 11 признать утратившим силу;

4) пункты 13 и 14 признать утратившими силу;

5) в пункте 15:

а) подпункты 3-5 признать утратившими силу;

б) подпункт 9 признать утратившим силу;

6) пункт 16 признать утратившим силу;

7) в пункте 17:

а) подпункт 2 признать утратившим силу;

б) в подпункте 7 слово "новогоднего" исключить.







