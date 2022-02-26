Как в 1943 году под Харьковом был уничтожен генерал СС Теодор Эйке

26 февраля 1943 года в разгар битвы за Харьков был уничтожен один из самых одиозных персонажей нацисткой Германии - один из создателей системы концлагерей и командир танковой дивизии СС "Мертвая голова" Теодор Эйке. Его самолет был сбит зенитным огнем.

В начале февраля войска генерал-полковника Федора Голикова освободили от немцев, венгров и итальянцев Воронеж, Белгород, Курск, Харьков. Однако враг был еще силен и в битву вступил 2-й танковый корпус СС, сформированный из отборных нацистских дивизий - "Рейх", "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" и "Мертвая голова".

На пути лавины из 302 танков, наступавшей на станцию Лозовую, встал 2-й гвардейский кавалерийский полк майора Григория Белика и 1084-й зенитный артиллерийский полк подполковника Семена Гайдукова. На вооружении зенитчиков были 37-мм пушки и пулеметы.

Оказавшись в окружении советские части заняли круговую оборону на высотах южнее села Артельное. В это время Теодор Эйке вылетел на легком разведывательном самолете Fi-156 "Шторх" для ознакомления с обстановкой. Пилотировал самолет обер-фельдфебель Михаэль Вернер, а сопровождал генерала гауптштурмфюрер СС Отто Фридрих.

Неподалеку от деревни Михайловка самолет Эйке с воздуха обнаружил группу танков 3-го полка Карла Лейнера и начал снижение. Пилот не заметил замаскированные позиции советских войск и на высоте 90 метров Fi-156 "Шторх" попал под огонь советских зениток. Остатки самолета упали между советскими и немецкими позициями у села Артельное.

Удача красноармейцев повергла немцев в шок, а затем в ярость. Первая попытка вытащить с нейтральной полосы остатки самолета была отбита артиллерийским и минометным огнем. Тогда была сформирована специальная ударная группа (kampfgruppe) под командованием гауптштурмфюрера СС Арцелино Масари. Для проведения операции немцы привлекли два штурмовых орудия Sturmgeschutz III, три броневика и два мотоциклетных подразделения.

Позже немецкие военные доложат, что операция прошла под шквальных огнем русских, но к этому времени советские кавалеристы и зенитчики уже прорвались из Артельного и заняли оборону у деревни Краснопавловка. Опознать матерого нациста удалось только по оплавленному Рыцарскому кресту с дубовыми листьями.

Останки личного друга Гитлера будут сперва похоронены в деревне Отдохнино, а позже с помпой перенесены на военное кладбище в Житомир. Их бросят при стремительном наступлении Красной армии, а позже с помощью бульдозеров сравняют с землей.

Эсэсовец Лино Масари всего на год переживет своего командира и умрет от ран в 1944 году в Польше. Советские кавалеристы и зенитчики смогут с боями прорваться из окружения. В неравных боях они уничтожат: один самолет, четыре средних, один легкий и один тяжелый танк, а также семь мотоциклов, 12 автомашин и броневиков врага. Командир кавалерийского полка майор Григорий Белик погибнет 28 февраля у деревни Отрадная, а подполковник Семен Гайдуков останется жив и еще получит медаль "За взятие Кенигсберга", а позже станет генерал-майором артиллерии.