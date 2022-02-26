На острове Беринга ощутили подземные толчки силой до четырех баллов

В ночь на субботу 26 февраля в Алеутском муниципальном округе Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Как сообщают в ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Эпицентр находился в 62 километрах южнее райцентра Никольское (остров Беринга). В самом селе ощущались подземные толчки силой до четырех баллов.

Оперативные группы спасателей провели обследование зданий - социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.