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26.02.2022 06:58
Рубрика: Происшествия

На острове Беринга ощутили подземные толчки силой до четырех баллов

Текст: Инесса Доценко

В ночь на субботу 26 февраля в Алеутском муниципальном округе Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Как сообщают в ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. Эпицентр находился в 62 километрах южнее райцентра Никольское (остров Беринга). В самом селе ощущались подземные толчки силой до четырех баллов.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение

Оперативные группы спасателей провели обследование зданий - социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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