Умерла американская поп-певица и модель Джони Джеймс

В госпитале во Флориде скончалась певица Джони Джеймс, большая звезда 50-х - семь песен Джони заходили в топ Billboard. Джеймс записала 25 альбомов, общий их тираж - более 100 000 000 копий. Со слов сына артистки, его мать отошла на 92-м году жизни в силу естественных причин, передает Deadline.

Джованна Кармелла Баббо (настоящее имя) родилась в 1930 году в Чикаго в семье с итальянскими корнями. Подростком изучала драму и балет, гастролировала с местной танцевальной группой, работала моделью. Была замечена в рекламе одним из менеджеров MGM и в 1952-м подписала с компанией контракт, в том же году выпустив первую запись. Тут же ставшую хитом.

Джони вышла замуж за своего аранжировщика Тони Аквавиву и в 1956-м была вынуждена оставить сцену, так как супруг тяжело заболел и требовал постоянного внимании. К карьере певица вернулась только в 1986-м, овдовев.

Песни Джони звучат в ряде кинокартин и сериалов - "Королева воров", "Порки", "Секреты Лос-Анджелеса", "Очевидное", других, тогда как сама она неоднократно появлялась в культовом телешоу Эда Салливана.