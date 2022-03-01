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Текст:   Марина Трубилина 
17:08 01.03.2022

Объявлен прием жалоб на подорожание стройматериалов

Главгосэкспертиза запустила интернет-страницу для сбора жалоб на значительное подорожание стройматериалов и оборудования.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Заявители могут сообщить о фактах значительного увеличения стоимости строительных материалов и оборудования, используемых при строительстве объектов капитального строительства, за короткий период времени (менее месяца).

Воспользоваться новой функцией могут заказчики строительства и подрядные организации. Им предлагается сообщать о фактах значительного повышения стоимости строительных ресурсов, планируемых к закупке на объекты, либо об отказе поставщика от продажи материалов по зафиксированным ранее в контрактах ценам.

Прежде всего Главгосэкспертизу интересует информация о подорожании материалов, оказывающих существенное влияние на стоимость строительства, ремонта или реконструкции.

Хуснуллин рекомендовал застройщикам закупать стройматериалы в Азии

Если после жалобы цены продолжат расти, рекомендуется подавать новые сообщения.

Поступившая информация может быть использована при проверках ФАС при подозрении на необоснованное завышение цен.

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