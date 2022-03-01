Объявлен прием жалоб на подорожание стройматериалов

Заявители могут сообщить о фактах значительного увеличения стоимости строительных материалов и оборудования, используемых при строительстве объектов капитального строительства, за короткий период времени (менее месяца).

Воспользоваться новой функцией могут заказчики строительства и подрядные организации. Им предлагается сообщать о фактах значительного повышения стоимости строительных ресурсов, планируемых к закупке на объекты, либо об отказе поставщика от продажи материалов по зафиксированным ранее в контрактах ценам.

Прежде всего Главгосэкспертизу интересует информация о подорожании материалов, оказывающих существенное влияние на стоимость строительства, ремонта или реконструкции.

Если после жалобы цены продолжат расти, рекомендуется подавать новые сообщения.

Поступившая информация может быть использована при проверках ФАС при подозрении на необоснованное завышение цен.