Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года"

Организаторы конкурса "Европейское дерево года-2022" решили исключить Тургеневский дуб из числа участников.

Как известно, в прошлом году ураганный ветер сломал дуб, который еще подростком высадил в усадьбе Спасское-Лутовиново будущий писатель Иван Тургенев. Дереву было 198 лет, в 2021-м его признали Деревом России.

В Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново сохранили упавший дуб, а из его желудей вырастили саженцы.

Представители европейской комиссии "Дерево года" изначально предложили участвовать тургеневскому дубу в конкурсе, несмотря на то, что дерево было утрачено. Но накануне из-за военной операции российской армии на Украине исключили дерево из конкурса.

- Мы очень сожалеем. Но выражаем всем, кто голосовал за "легенду Спасского", огромную признательность за поддержку, - говорится в социальных сетях Музея-заповедника Спасское-Лутовиново.