Уральское промышленное предприятие поддержит соотечественников снижением цен

В условиях ужесточающихся санкций и волатильности рынков уральское предприятие выступило с инициативой, направленной на поддержание стабильности в обществе и на внутреннем рынке: Региональный центр лазерных технологий (РЦЛТ) принял решение в марте снизить цены на свои услуги на 25 процентов.

- Главная проблема сегодняшнего дня - неопределенность. Поэтому, если делаешь какой-то конкретный шаг, то у всего общества будет больше уверенности в завтрашнем дне. Чтобы в стране было все стабильно, нужно самим первыми делать такие шаги, - объясняет решение генеральный директор РЦЛТ Анатолий Сухов. - Мы делаем свое дело. И уверены, что наше дело правое.

По мнению Сухова, если инициативу уральцев поддержат самые разные предприятия Урала и других регионов России, это позволит экономике страны пройти новые испытания без больших потрясений, а также сплотить россиян в этих непростых условиях.

Напомним, екатеринбургское предприятие уже 25 лет на рынке - оказывает услуги по лазерным резке, сварке, термообработке и механообработке.

РЦЛТ - предприятие полного технологического цикла - от 3D- модели до организации серийного производства крупногабаритных высокоточных металлоконструкций из титана, алюминия и сталей с приемкой заказчика.

Среди заказчиков РЦЛТ - и физические лица, и бизнес, от ИП до крупных предприятий. В компании отмечают: в сложившейся ситуации возрастает важность импортозамещения, и РЦЛТ готов отрабатывать технологии и создавать новые продукты для того, чтобы минимизировать для отечественного бизнеса введенные Западом ограничения.

Материал предоставлен ЗАО "РЦЛТ"