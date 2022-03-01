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Роспотребнадзор: Кинотеатры могут полностью заполнять свои залы

Новости
    01.03.2022, 16:39
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В связи со снижением заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор выпустил новые эпидемиологические рекомендации по профилактике, которые снимают ряд ограничений для кинотеатров.

Как сообщает РИА Новости, отменено правило 50% заполняемости залов. Это касается также театров, концертных залов и музеев. При этом в помещении нужно соблюдать график дезинфекции, сотрудникам и посетителям надевать маски, персоналу не забывать измерять температуру перед началом рабочего дня.

Сегодня стало известно об отмене премьер Warner Bros., Sony и Disney.

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