Новости

Роспотребнадзор: Кинотеатры могут полностью заполнять свои залы 16:39
Умер французский актер Мишель ле Руайе 16:35
Продюсерская компания Брэда Питта может снять сиквел "Битлджуса" 15:55
Умер актер из "Крутого Уокера" Ральф Ан 15:48
Disney, Warner Bros. и Sony отменили свои премьеры в России 14:24

Умер актер из "Сопрано" и фильмов Клинта Иствуда Нед Айзенберг

Новости
    01.03.2022, 16:52
Текст:   Олег Усков

27 февраля в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 65 лет скончался американский актер кино, ТВ и Бродвея Нед Айзенберг.

О смерти артиста сообщает Deadline со ссылкой на его агентство, заявление вдовы, актрисы Патрисии Даннок, и семьи. Причиной назван рак.

Айзенберг родился 13 января 1957 года в Нью-Йорке, в Бронксе. Телевизионную карьеру начал в 80-е: Марти из "Мстителя" Кликенхауса и его же "Солдат", "Перерожденный" с Питером Уэллером, "Полиция Майами: Отдел нравов", "Эйр Америка", "Клан Сопрано", детектив Хаузер в "Мейр из Исттауна", "Малышка на миллион" и "Флаги наших отцов" Иствуда, десятки других. Одной из последних ролей Айзенберга стал Лу Рабинович в ситкоме "Невероятная миссис Мейзел".

Новости

Крис Хемсворт сыграет злодея в приквеле "Безумного Макса" 14:03
Умер артист Большого театра Герман Ситников 13:51
Умерла актриса Лидия Чукаева 13:45
Опубликован новый трейлер третьей части "Фантастических тварей" 28.02.2022
⧣ США
Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
Появился финальный трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето 28.02.2022
Завершились съемки пятого "Индианы Джонса" 28.02.2022
На Таити погиб создатель сериала "Возвращение в Эдем" 27.02.2022
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Samara GIS
В Коммунарке умер создатель "Голубых огоньков" Юрий Краузе 28.02.2022
Умер актер из "Каменской" и "Марша Турецкого" Сергей Греков 28.02.2022
В Петербурге умер народный артист России Борис Соколов 27.02.2022
⧣ утраты
Фото: из архива Дмитрия Шеварова
Умер легендарный радиоведущий Виктор Татарский 27.02.2022
Умерла актриса Анна Сумская 27.02.2022