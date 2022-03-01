Умер актер из "Сопрано" и фильмов Клинта Иствуда Нед Айзенберг

27 февраля в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 65 лет скончался американский актер кино, ТВ и Бродвея Нед Айзенберг.

О смерти артиста сообщает Deadline со ссылкой на его агентство, заявление вдовы, актрисы Патрисии Даннок, и семьи. Причиной назван рак.

Айзенберг родился 13 января 1957 года в Нью-Йорке, в Бронксе. Телевизионную карьеру начал в 80-е: Марти из "Мстителя" Кликенхауса и его же "Солдат", "Перерожденный" с Питером Уэллером, "Полиция Майами: Отдел нравов", "Эйр Америка", "Клан Сопрано", детектив Хаузер в "Мейр из Исттауна", "Малышка на миллион" и "Флаги наших отцов" Иствуда, десятки других. Одной из последних ролей Айзенберга стал Лу Рабинович в ситкоме "Невероятная миссис Мейзел".