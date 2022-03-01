В 1961 году, во время встречи советского и американского лидеров в Вене, это фото вызвало на Западе волну уничтожающих комментариев. Еще бы, на снимке - две женщины-антипода.

Яркая 32-летняя Жаклин Кеннеди - признанная "икона стиля", энергичная интеллектуалка, идеал и пример для сотен американок. Костюмы от лучших модельеров, отточенные манеры, прекрасная фигура. И, разумеется, голливудская улыбка.

И Нина Петровна Хрущева, располневшая женщина за шестьдесят. В чем-то цветастом, издали похожем на домашний халат. Волосы с сильной проседью собраны в гладкую прическу. Простецкое округлое лицо, нос картошкой, морщины, шрам на руке, макияжа как будто вовсе нет.

Простор для ехидных комментариев!

Но одинаково близоруки были и те, кто презрительно называл Нину Петровну "babushka" (отличился канал CNN), и те, кто заклеймил Жаклин "красивой куклой".

Прием во дворце Шёнбрунн. Слева направо: Нина Хрущева, Джон Ф. Кеннеди, федеральный президент Австрии Адольф Шерф, Никита Хрущёв, Жаклин Кеннеди. Вена. 1961 год. Фото: Getty Images

Две первых леди

Спустя годы Жаклин (Джеки, как все ее звали) Кеннеди-Онассис издаст выстраданную книгу мемуаров, где выскажется о своей советской визави не просто с уважением - с глубоким почтением: "Это оказалось загадкой из загадок. Горжусь тем, что ее удалось разгадать".

Судила Джеки чисто по-женски. Но - с позиций супруги лидера супердержавы, которая прекрасно знает цену мелким штрихам в больших геополитических играх. Не бывает у недалеких провинциалок такой ясной, победительной, чуть ироничной улыбки. Такой плавной походки и прямой спины. Такой твердой уверенности в себе, которая видна буквально в каждом жесте и слове.

В своей книге Жаклин с долей злорадства отмечает, как глупо и "не лучшим образом" предыдущая первая леди США Мэйми Эйзенхауэр и другие дамы выглядели на фоне Нины Петровны. Они даже на ферме красовались в вечерних платьях и жемчужных ожерельях, а супруга генсека была в "элегантном, прекрасно сшитом пальто". "И на вечернем приеме Нина Хрущева одета куда уместней и элегантней, но при этом богаче Мэйми Эйзенхауэр, - пишет Жаклин. - Насмешливая пожилая дама в простом наряде, прекрасно понимающая скромное очарование настоящих бриллиантов, которые не выставлены в декольте, а скромно спрятаны в вырезе кружевного платья. Дамы вокруг снова в фальшивых жемчугах и мехах, которые выглядят вульгарно-опереточными".

В день встречи в Вене Жаклин "немного нервничала" и предпочла одеться в спокойный деловой костюм. "Хвалю себя за это решение", - вспоминала она позже, поскольку чета Хрущевых преподнесла всем сюрприз:

Жены трёх советских лидеров - Микояна, Хрущёва и Козлова - вместе с женой вице-президента США Никсона (вторая слева)на обложке журнала Life. 1959 год. Фото: Getty Images

"Они выглядели как пара родственников из провинции, приехавших навестить своих внучатых племянников в столицу. Что за маскарад?! Джон даже тихонько ахнул... Лидер огромной страны выглядел словно простой рабочий, вышедший на пенсию. Но еще поразительней была перемена в его даме. На сей раз Нина Хрущева соответствовала своему домашнему образу, она была в простеньком цветастом костюмчике, больше похожем на домашний халат".

Нина и Жаклин на обложке журнала "Родина".

Правда, Жаклин тут же отметила, что костюм Нины Петровны был сшит из дорогой ткани - лучше, чем у самой Джеки. И к тому же немнущейся. Сейчас бы сказали - "инновационной".

Зачем понадобился подобный камуфляж? Жаклин проницательно замечает: "Хрущевы просто играли чету пожилых, умудренных опытом родственников, приехавших учить молодого выскочку, который решил поиграть в политику".

Жаклин, по ее словам, условия игры приняла - "ведь, как известно, будущее за молодыми". А потом, близко общаясь с Ниной Петровной, "уловила еще одну хитрость". Во время прогулки по Вене Джеки заметила, что собеседница прекрасно понимает по-английски - улыбается раньше, чем услышит перевод.

"С этими русскими надо держать ухо востро", - вспомнила Жаклин слова своего кутюрье Олега Кассини. И заключила: "Я справилась".

После колледжа Жаклин устроилась на работу в "Вашингтон Таймс Геральд".

Две "сделавших себя сами"

Миссис Кеннеди была не первой, кого Нина Кухарчук-Хрущева изрядно удивила. Несколько раньше такое же потрясение испытал при разговоре с ней банкир Рокфеллер. Легко и со знанием дела супруга советского лидера участвовала в беседе об экономических материях, о сельскохозяйственном опыте Америки. Показала не только владение несколькими языками, но и хорошую академическую подготовку в политэкономии, познания в сфере искусств, отличные манеры.

Никита Хрущев и Нина Кухарчук. 1924 год.

Откуда всё это?

"Бабушка" в юности (родилась в 1900 году в селе Василев Люблинской губернии, в бедной крестьянской семье) умела не только рубить крапиву на корм скоту огромным ножом (откуда и удивлявший Запад шрам на руке) или батрачить на помещика. Бедность, тяжелая работа, скитания семьи во время Первой мировой - все это не убило в ней отчаянную жажду знаний и прекрасные способности. Такие, что преподаватель в деревенской школе, где она закончила три класса, буквально умолял отца - "эта девочка должна учиться!" Поступила в люблинскую прогимназию, окончила еще два класса. А в годы войны архиепископ Волынский и Житомирский Евлогий добился, чтобы Нину вопреки всем правилам приняли за казенный счет в Холмское Мариинское женское училище, в тот момент вывезенное в Одессу. Крестьянок туда не брали, только дочерей чиновников и духовенства, но Нине повезло. Она закончила 8 классов, в 1919 году осталась работать в училище секретарем. Во время Гражданской, уже вступив в ВКП(б), агитировала за советскую власть на польском фронте, боролась за права женщин (с риском быть убитой их родственниками). Училась в московском Коммунистическом университете им. Свердлова, еле выжила, переболев сыпным тифом. Преподавала на губернских курсах учителей в Таганроге и в окружной партшколе в Юзовке (Донецк), где познакомилась с рабфаковцем Никитой Хрущевым...

Штрих к портрету: они не были официально расписаны до 1965 года.

В 1930-м, когда мужа перевели в Москву, поступила на Московский электрозавод - пять лет руководила отделом агитации и пропаганды парткома. Даже в годы войны продолжала учиться, окончила курсы английского языка. И добавила его к французскому, украинскому и польскому, на которых объяснялась свободно...

К своим шестидесяти она не боялась, наверное, уже ничего и никого. Имела твердый характер и собственное мнение. С обслуживающим персоналом держала дистанцию, была корректна, но очень требовательна. Мужу могла помочь не только любовью и сочувствием, но и дельным профессиональным советом. Случалось ей и заступаться за репрессированных или несправедливо обвиняемых соратников Хрущева.

И она категорически отказалась переезжать жить в Кремль - благодаря чему его в итоге открыли для публичного посещения.

Что общего может быть у этой женщины с сидящей рядом американской красоткой?

В жилах Жаклин текла ирландская, французская, английская кровь. Она выросла в семье отчима-миллионера, получила отличное разностороннее образование - от христианской школы до нескольких престижных американских колледжей и парижской Сорбонны. Прекрасно ездила верхом, занималась спортом, любила рисовать. Защитила диплом бакалавра в Университете Джорджа Вашингтона в столице США - специализировалась на французской литературе. Написала вместе с сестрой книгу "Одно особое лето" и сама ее иллюстрировала. Была корреспондентом ежедневной газеты "Вашингтон Таймс-Геральд" - уличным репортером и светским хроникером. На одном из званых обедов познакомилась с сенатором Джоном Кеннеди. Спустя год, в 1953 году, вышла за него замуж. В 1960-м, когда Джон начал предвыборную кампанию, активно помогала ему. Свободно говорила, кроме родного английского, на французском и испанском, перед избирателями выступала также на польском и итальянском.

Два полиглота. Две умницы. Self-made women - женщины, сделавшие себя сами.

Высокопоставленные собеседники отмечали высокий интеллект Жаклин. И в бытность ее первой леди удивлялись (например, посол США в Индии Джон Кеннет Гэлбрейт), насколько сильно отличается несерьезный образ Жаклин-модницы и светской дамы от реальной женщины - умной, тонкой, начитанной, энергичной.

Нина Хрущева и Мейми Эйзенхауэр после обеда в Белом доме. Фото: Getty Images

И еще одно пересечение с Ниной Петровной: Жаклин открыла для публичного посещения Белый Дом. Вернула ему исторический облик, пригласив дизайнеров и реставраторов. Придала статус настоящего "сердца Америки". Добилась билля Конгресса, который сделал имущество резиденции собственностью Смитсоновского института, а не бывших президентов. После нее остались Историческая Ассоциация и Комитет по сохранению Белого дома. И названный в нем в честь Жаклин Восточный сад-розарий.

Две матери

Обе первых леди рано стали матерями. И знали, как чудовищно больно терять своих детей.

А это они же в кругу семьи. 1929 год.

Первая общая дочь Хрущевых, Надя, умерла младенцем. В 1929 году у супругов родилась вторая дочь Рада, в 1935-м - Сергей, в 1937-м - Елена, которая скончалась тридцатипятилетней, от тяжелой болезни - лишь на год пережив отца. Для Нины Петровны это стало тяжелым двойным ударом. А еще она приняла и воспитала двух малышей Никиты Сергеевича от первой жены (умершей очень молодой от тифа), - Юлию и Леонида. Позже, когда жену приемного сына Любовь Сизых репрессировали, воспитала внучку, как свою дочь. Детей в этой семье не делили на приемных и своих, все были одинаково дороги. Леонид погиб на Великой Отечественной. Его вдова была реабилитирована и освобождена в 1957-м. В одном из интервью вспоминала, насколько "правильным человеком, добросовестным и честным" была Нина Петровна. А внучка Юла, Юлия Леонидовна, назвала в честь мамы-бабушки свою дочь...

Джон Ф. Кеннеди с семьей. 1958 год.

Знала, что такое материнское горе, и Жаклин Кеннеди. В 1956 году ее первая дочь Арабелла родилась мертвой. Через год с небольшим появилась на свет долгожданная Кэролайн, еще через три - Джон Фицджеральд Кеннеди-младший. В 1963 году семья президента Кеннеди ждала еще одного ребенка, но Патрик прожил всего два дня. Американцы в первый и последний раз увидели своего президента плачущим...

Две вдовы

О том, как складывалась семейная жизнь 37-й первой леди Америки, написано много. Подробности смакуют до сих пор. Пишут о колкостях и неуважении, которое ей не уставали демонстрировать титулованные члены семейства Кеннеди - ее называли "полезным приобретением" и не более того. О равнодушии мужа и его изменах. Многие отвернулись от Жаклин, когда через пять лет после убийства Джона Кеннеди она вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. А потом "простили", когда Джеки начала самостоятельную карьеру и стала работать в книгоиздательской сфере:

"Удивительно, но... американцы не приняли меня в качестве супруги одного из самых богатых людей мира, Онассиса, но приняли в качестве просто работающей американки".

Жаклин с детьми на похоронах мужа. 24 ноября 1963 года.

Умерла в 1994 году. "Она сделала это по-своему и на своих собственных условиях", - сказал о смерти 64-летней матери Джон-младший. Прощаясь с ней, он добавил, что у Джеки было три главных ценности в жизни: любовь к словесности, узы дома и семьи и дух приключений.

Но в историю она бесповоротно вошла после убийства своего мужа в Далласе, когда в момент присяги нового президента Джонсона отказалась сменить забрызганный кровью розовый костюм от Chanel: "Пусть все видят, что они сделали!" И когда прорвалась в операционную к умирающему Джону, и никто не смог ее остановить: "В него стреляли на моих глазах. Я вся в его крови. Что может быть еще хуже? Я хочу быть там". И когда, вся в черном, стояла у его гроба, держа двоих детей за руки.

The London Evening Standard позже напишет: "Жаклин Кеннеди дала американскому народу то, в чем он всегда испытывал недостаток, - величественность".

Нина Петровна Кухарчук, прожив с мужем долгую, непростую и счастливую жизнь, с достоинством встретила "гражданскую казнь" первого секретаря - быструю и унизительную отставку, когда от него и от нее сразу отвернулись многие бывшие "товарищи". Именно тогда она сделала свой собственный выбор - в 1965 году Нина вышла за Хрущева замуж и взяла его фамилию. Считается, что для такого шага были прагматические резоны - оформление квартиры и прочее. Уверена, эти рассуждения Нина Петровна молчаливо встречала своей обычной улыбкой. Так, говорят, она улыбалась в последние месяцы своей жизни медсестрам в Кремлевской больнице, которые не упускали случая нахамить опальной "первой леди".

Нина Петровна прощается с мужем. 13 сентября 1971 года.

Овдовев, жила очень замкнуто на госдаче в Жуковке. Получала 200-рублевую пенсию. Скончалась в 1984 году, на тринадцать лет пережив Никиту Сергеевича. Мемуаров не оставила - да и, похоже, не собиралась. "Вечерняя Москва" в некрологе упомянула ее под девичьей, никому в стране не знакомой фамилией Кухарчук.