Газотурбинные Т-80 не помогли вооруженным формированиям Украины

В ходе успешных наступательных действий частей Народных республик на Донбассе украинские вооруженные формирования теряют большое количество боевой техники. Часть ее полностью уничтожена, другие образцы имеют различные повреждения.

В то же время во многих случаях танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходно-артиллерийские установки бросают полностью исправными.

Среди захваченных трофеев вместе с уже известными Т-64БВ недавно впервые были замечены Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Пока таких две штуки.

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, один из этих "восьмидесятых" выглядит практически целым, другой получил мощный удар в правую сторону.

В результате взрыва снесен большой фрагмент надгусеничной полки, коробки с боеприпасами к пулемету НСВТ "Утес", оборудование для подводного вождения и, самое главное, разорвана гусеничная лента. В результате потеряна возможность продолжать движение.

Т-80БВ в настоящее время являются самой немногочисленной частью танкового парка ВСУ. Всего, по разным оценкам, в подразделениях украинских десантно-штурмовых войск (прозванных за высокие потери аэромогильными) и в морской пехоте числилось менее восьми десятков таких боевых машин.

Во времена СССР в соединениях военных округов, дислоцированных на территории Украины, Т-80 не эксплуатировались. Здесь в основном использовалась не самая новая техника, например, Т-64Р еще со 115-мм пушками, Т-62, Т-55, Т-54Б, тяжелые Т-10 разных модификаций, также имелись Т-72.

К началу 90-х годов начался вывод войск Советской армии из стран распадавшегося Варшавского договора, в результате в больших количествах появились относительно современные на то время Т-64БВ, а также Т-80Б и Т-80БВ, причем первых было большинство.

К тому же газотурбинные танки были в парках военных училищ и на территории Харьковского ремонтного завода. Все это имущество в одностороннем порядке украинская сторона приватизировала в 1991 году.

Изготовленные в Ленинграде и Омске машины эксплуатировались недолго, их вывели из войск и буквально бросили на площадках хранения.

Одно время пытались продать за рубеж, но желающих приобрести эти танки не нашлось. По некоторым данных, планировалась полная утилизация, однако в 2015 году из-за громадных потерь, понесенных в Донбассе, командование приказало восстановить часть наиболее хорошо сохранившихся "восьмидесятых". Но, судя по всему, даже обладающая неплохими тактико-техническими характеристиками техника не способна предотвратить сокрушительное поражение ВСУ.