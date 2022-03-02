АО "РЭС" и кластер "Цифровая энергетика" представили совместный проект

1 марта 2022 года на электроподстанции 110 кВ "Воинская", являющейся частью электросетевого хозяйства акционерного общества "Региональные электрические сети", прошла торжественная церемония ввода в работу нового оборудования, призванного повысить надежность и качество электроснабжения потребителей города Новосибирска. В мероприятии приняли участие первые лица правительства Новосибирской области, руководство сетевой организации и участники регионального промышленного кластера "Цифровая энергетика".

На объекте главе региона Андрею Травникову представили передовые технологические решения сибирских разработчиков, внедренных на подстанции АО "РЭС" при всесторонней поддержке энергетиков. С 2021 года здесь реализуется проект по установке низкоомного резистивного заземления нейтрали сети 10 кВ, в результате которого ожидается достижение комплексного эффекта.

Установленное на ПC 110 кВ Воинская оборудование позволит уменьшить механические воздействия токов короткого замыкания на сеть и аппараты, и в конечном итоге приведет к общему снижению аварийности в сети и повышению качества поставляемой электроэнергии. Для конечных потребителей ключевым результатом внедрения инновационного решения на электрических подстанциях станет улучшение показателей надежности электроснабжения за счет снижения количества и длительности отключений.

Ввод в работу установок заземления нейтрали на подстанции Воинская имеет особую значимость, от этого центра питания осуществляется электроснабжение потребителей части Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов Новосибирска, а также ряда социально значимых объектов, в том числе трех школ, 14 детских садов, делового центра "Новая высота", ТЦ "Сибирский молл", ковидного военного госпиталя №425 и поликлиники.

Андрей Травников высоко оценил проект, реализованный совместно энергетиками и разработчиками, и отдельно подчеркнул значимость успеха сибирской промышленной кооперации и потенциально высокую востребованность подобных решений в условиях импортозамещения.

Со своей стороны, генеральный директор АО "РЭС" Владимир Герасимов отметил: "Данный проект - не единственный в общем портфеле компании и кластера "Цифровая энергетика". Опыт сотрудничества был презентован на форуме Технопром. Мы активно участвуем в цифровизации электросетей и уже реализовали ряд пилотных проектов, которые не имеют аналогов в России".

Среди них - цифровая электрическая сеть, созданная на базе трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в поселке Приобский, и цифровой район электрических сетей (РЭС) между подстанциями 110 кВ Животновод и Юрьевская в районе с. Марусино, где уже установлены 8 реклоузеров и в текущем году планируется развертывание системы автоматического восстановления сети (САВС).

АО "РЭС" намерено продолжить плодотворное сотрудничество с предприятиями - участниками промышленного кластера, особенно учитывая высокий уровень локализации производства при создании цифрового оборудования для электрических сетей. Это дает возможность безболезненно провести импортозамещение и создавать уникальные устройства и программные продукты для дальнейшей цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Справка

В промышленный кластер "Цифровая энергетика" входят шесть новосибирских предприятий ("Радио и микроэлектроника", "Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика", "Болид", НПП "Микропроцессорные технологии", НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис").

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"