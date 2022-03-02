В Поморье вспомнили узников концлагеря на острове Мудьюг

В Архангельской области потомки узников концлагеря на острове Мудьюг, активисты Российского военно-исторического общества, студенты туристского клуба "Полярная звезда", журналисты совершили лыжный переход по Белому морю на территорию концлагеря. Акцию они приурочили ко Дню освобождения Севера от интервентов.

Напомним: концентрационный лагерь на острове Мудьюг был создан представителями иностранной военной интервенции на Севере России в 1918 году как лагерь для военнопленных. Треть заключенных погибли от голода, болезней, произвола и расстрелов. Для большинства северян Мудьюг остается местом мученичества, скорби и памяти, а также напоминанием о том, что несет попытка переустроить жизнь России при помощи иностранных государств.

В советские годы здесь был создан музейный комплекс, который в навигацию посещали до семи тысяч экскурсантов со всех уголков страны. Сегодня часть бараков и даже карцер сохранились - они признаны памятниками культурного наследия федерального значения.

Организовали акцию общественная организация "Победа" и мемориально-исследовательская команда "Штык решает" при поддержке правительства Архангельской области. Колонну лыжников сопровождали спасатели, а также отряд специального назначения Росгвардии "Ратник".

- Мы хотим не только напомнить жителям Архангельска и области о трагических событиях столетней давности, но также привлечь общественное внимание к состоянию мемориального комплекса. Это во всех смыслах уникальный объект - мемориал на месте одного из первых в мире концентрационных лагерей. Подобного нет ни в России, ни в странах ближнего зарубежья, - сказал глава штаба мемориальной команды "Штык решает" Игорь Слободянюк.

Лыжный поход начался в поморской деревне Лапоминка.12-километровый путь в острог был очень сложным: из-за оттепели лыжникам приходилось брести по воде, образовавшейся местами на льду Белого моря. Старшее поколение добиралось до острова на снегоходах и аэросанях.

На Мудьюге северяне возложили гирлянды к братской могиле узников концлагеря, многих вспомнили поименно. Среди них - Даниил Хабаров, который помог товарищам по несчастью организовать побег. Он нарисовал для беглецов карту местности, заранее зная, что сам сбежать не сможет.

- Из-за цинги прадед обезножел. Но Даниил Александрович хорошо знал лес в округе - любил лес, поэтому и смог подробно нарисовать план побега. Никакой личной выгоды он уже не имел, так как сам умирал, но даже в таком положении думал не о себе. Для меня это пример всей жизни - пример самоотверженности, - обратилась к участникам похода правнучка отважного помора, живущая сегодня в Ивановской области, Наталия Хабарова.

По словам Наталии, в роду Хабаровых есть как раскулаченные, так и революционеры, но ей дорога память обо всех: "Я с детства росла с ощущением, что знала дедушку Даниила лично. Я и сейчас нередко к нему мысленно обращаюсь".

Участники акции зажгли на Мудьюге костер памяти и совершили "мудьюгское причастие" - разделили между собой галеты, составлявшие 103 года назад основной рацион узников.

Как сообщили "Российской газете" в общественной организации "Победа", сегодня в Поморье планируют возродить традицию молодежных лыжных походов к мемориалу, сложившуюся во второй половине ХХ века в Архангельске и Новодвинске.