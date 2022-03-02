В Поморье вспомнили узников концлагеря на острове Мудьюг

Новости

Пасечник назвал киевскую власть и украинских националистов террористами 15:14
Кинокомпания Sony продолжит работу в России и странах СНГ 15:13
Путин подписал указ о льготах для российских IT-компаний 15:11
Правительство и регионы смогут продлевать сроки уплаты налогов в 2022 году 15:09
Кабмин поддержал отмену для граждан НДС с драгметаллов с 1 марта 15:06
Умер актер из "Бригады" и "Звездочета" Андрей Нагорнов 14:52
Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков 14:46
Посол РФ допустил разрыв отношений с Лондоном 14:39
Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте операции РФ на Украине 14:39
Канцлер Германии подтвердил невмешательство НАТО на Украине 14:35
Путин обсудил с Шохиным последствия санкций 14:28
Песков заявил о небольшом сдвиге даты Послания президента 14:21
ЦБ временно запретил иностранцам выводить деньги за рубеж 14:03
Фигуристка Алена Косторная покинула группу Тутберидзе 13:50
Песков: Ставки по выданной льготной ипотеке останутся прежними 13:49
Лавров высказался за равные права национальностей на Украине 13:47
Лавров: Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной 13:47
В Ростовскую область поступило свыше 600 тонн гуманитарной помощи 13:38
Оператор "Северного потока-2" опроверг сообщения о своем банкротстве 13:27
Губернатор Кузбасса "переименовал" регион в поддержку Донбасса 13:25
Около 1400 коек возвращается в Москве к плановой и специализированной помощи 13:10
В Кремле надеются, что истерика вокруг "Северного потока-2" пройдет 13:01
Пленные солдаты ВСУ рассказали о плохой координации военных 12:50
Стартовало голосование за автомобиль года в России 12:49
Песков: Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
02.03.2022 15:03
Рубрика: Общество

В Поморье вспомнили узников концлагеря на острове Мудьюг

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 45(8693)
В Архангельской области потомки узников концлагеря на острове Мудьюг, активисты Российского военно-исторического общества, студенты туристского клуба "Полярная звезда", журналисты совершили лыжный переход по Белому морю на территорию концлагеря. Акцию они приурочили ко Дню освобождения Севера от интервентов.
Участники акции дошли к месту памяти по льду Белого моря. Фото: Татьяна Сухановская / РГ Участники акции дошли к месту памяти по льду Белого моря. Фото: Татьяна Сухановская / РГ
Участники акции дошли к месту памяти по льду Белого моря. Фото: Татьяна Сухановская / РГ

Напомним: концентрационный лагерь на острове Мудьюг был создан представителями иностранной военной интервенции на Севере России в 1918 году как лагерь для военнопленных. Треть заключенных погибли от голода, болезней, произвола и расстрелов. Для большинства северян Мудьюг остается местом мученичества, скорби и памяти, а также напоминанием о том, что несет попытка переустроить жизнь России при помощи иностранных государств.

В советские годы здесь был создан музейный комплекс, который в навигацию посещали до семи тысяч экскурсантов со всех уголков страны. Сегодня часть бараков и даже карцер сохранились - они признаны памятниками культурного наследия федерального значения.

Организовали акцию общественная организация "Победа" и мемориально-исследовательская команда "Штык решает" при поддержке правительства Архангельской области. Колонну лыжников сопровождали спасатели, а также отряд специального назначения Росгвардии "Ратник".

- Мы хотим не только напомнить жителям Архангельска и области о трагических событиях столетней давности, но также привлечь общественное внимание к состоянию мемориального комплекса. Это во всех смыслах уникальный объект - мемориал на месте одного из первых в мире концентрационных лагерей. Подобного нет ни в России, ни в странах ближнего зарубежья, - сказал глава штаба мемориальной команды "Штык решает" Игорь Слободянюк.

Лыжный поход начался в поморской деревне Лапоминка.12-километровый путь в острог был очень сложным: из-за оттепели лыжникам приходилось брести по воде, образовавшейся местами на льду Белого моря. Старшее поколение добиралось до острова на снегоходах и аэросанях.

Фото: Татьяна Ткачёва
В Брянске откроют мемориал в бывшем концлагере

На Мудьюге северяне возложили гирлянды к братской могиле узников концлагеря, многих вспомнили поименно. Среди них - Даниил Хабаров, который помог товарищам по несчастью организовать побег. Он нарисовал для беглецов карту местности, заранее зная, что сам сбежать не сможет.

- Из-за цинги прадед обезножел. Но Даниил Александрович хорошо знал лес в округе - любил лес, поэтому и смог подробно нарисовать план побега. Никакой личной выгоды он уже не имел, так как сам умирал, но даже в таком положении думал не о себе. Для меня это пример всей жизни - пример самоотверженности, - обратилась к участникам похода правнучка отважного помора, живущая сегодня в Ивановской области, Наталия Хабарова.

По словам Наталии, в роду Хабаровых есть как раскулаченные, так и революционеры, но ей дорога память обо всех: "Я с детства росла с ощущением, что знала дедушку Даниила лично. Я и сейчас нередко к нему мысленно обращаюсь".

Участники акции зажгли на Мудьюге костер памяти и совершили "мудьюгское причастие" - разделили между собой галеты, составлявшие 103 года назад основной рацион узников.

Как сообщили "Российской газете" в общественной организации "Победа", сегодня в Поморье планируют возродить традицию молодежных лыжных походов к мемориалу, сложившуюся во второй половине ХХ века в Архангельске и Новодвинске.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Песков: Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру
Лавров: Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной
ЦБ запретил российским компаниям выплачивать дивиденды за рубеж
Цены на газ в Европе обновили исторический рекорд - выше 2200 долларов
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших