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Умер актер из "Бригады" и "Звездочета" Андрей Нагорнов

Новости
    02.03.2022, 14:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался российский актер театра, кино и ТВ Андрей Нагорнов. Сообщение об этом появилось 2 марта на сайте Московского театра "Эрмитаж", где служил артист.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью ушел из жизни Андрей Викторович Нагорнов. Замечательный артист, невероятно светлый человек, обладавший неповторимым обаянием и удивительным чувством юмора", - сказано в некрологе.

Как вспоминают коллеги, Андрей был способен "захватить внимание зала с первых же секунд своего появления на сцене", и многие зрители хорошо помнят его по работам в спектаклях "Белая овца", "Изверг", "Суер-Выер", "Карло - честный авантюрист", "Леди Макбет в Школе клоунов", "Зойкина квартира", "Лёля и Минька в Школе клоунов", другим.

О дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. На экранах - с конца 90-х: "Крутые менты", "Китайский сервиз", "На углу у Патриарших", "Бригада", "Русские амазонки", второй "Антикиллер", "Телохранитель", "Место под солнцем", "Звездочет" - всего порядка сорока проектов.

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