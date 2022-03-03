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Актриса из "Бэтмена" и "Супермена" Фарра Форк умерла в 54 года

Новости
    03.03.2022, 16:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В своем доме в Техасе на 55-м году жизни скончалась американская актриса кино, ТВ и артистка озвучки Фарра Форк. Как передает Deadline, причиной смерти Форк стал рак.

Фарра Форк родилась в Техасе 12 января 1968 года. Экранный дебют - 1991-й, в культовой эксплотейшн-ленте Джерри Санджулиано Brain Twisters.

Самые известные образы - Алекс в ситкоме "Крылья", Мэйсон Дрэйкв в сериале "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена".

Среди других работ - озвучка "Лиги справедливости: Без границ" и "Бэтмена будущего", "Остров фантазий", "Контроль земли", "Даркмэн", "Схватка" Майкла Манна, другие.

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