Актриса из "Бэтмена" и "Супермена" Фарра Форк умерла в 54 года

В своем доме в Техасе на 55-м году жизни скончалась американская актриса кино, ТВ и артистка озвучки Фарра Форк. Как передает Deadline, причиной смерти Форк стал рак.

Фарра Форк родилась в Техасе 12 января 1968 года. Экранный дебют - 1991-й, в культовой эксплотейшн-ленте Джерри Санджулиано Brain Twisters.

Самые известные образы - Алекс в ситкоме "Крылья", Мэйсон Дрэйкв в сериале "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена".

Среди других работ - озвучка "Лиги справедливости: Без границ" и "Бэтмена будущего", "Остров фантазий", "Контроль земли", "Даркмэн", "Схватка" Майкла Манна, другие.