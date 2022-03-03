Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель

Стоимость марки нефти Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Так, по состоянию на 05:48 мск цена майских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 1,81 процента - до 116,63 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80 процента - до 113,70 доллара.

Накануне сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года 2 марта подорожала на 9,5 процента и достигала на пике 115 долларов за баррель. Последний раз такая цена фиксировалась в июне 2014 года.

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, к чему приведет рост цен на нефть до 120 долларов. Если это случится, то власти стран начнут искать способ решения проблемы. Один из вариантов - расконсервация нерентабельных объектов добычи или разработка новых месторождений. В результате будет избыток сырья и, как следствие, произойдет обрушение рынка.