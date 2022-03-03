Евро на бирже достиг рекордных 124 рублей, доллар - выше 114

Курс евро на торгах Московской биржи 3 марта обновил исторический рекорд, достигнув отметки 124 рубля, курс доллара превысил рекордную отметку 114 рублей, следует из данных торгов.

Торги на фондовом рынке в России пока закрыты по распоряжению Банка России. Валютные торги проводятся только днем, утренние и вечерние сессии также закрыты.

"Курс рубля закономерно реагирует на геополитическую напряженность", - считает старший трейдер "Альфа-Капитала". Он отмечает, что одновременное проведение интервенций Центробанка РФ, продажи экспортерами основной части валютной выручки (не менее 80%) и повышение ключевой ставки до 20% отчасти нейтрализуют курсовые колебания.

Рубль слабеет, несмотря на стремительный рост цен на нефть на международном рынке: впервые за последние девять лет за бочку Brent дают более 118 долларов, при этом скидки на российскую нефть достигают 20 долларов.