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    ДокументыСпецпроекты
    03.03.2022 14:57
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    Глава СК поручил возбудить дело против украинских националистов, мешающих эвакуации граждан

    В Следственном комитете России заявили, что информация из СМИ, социальных сетей и мессенджеров говорит о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита.

    - Так, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. Фактически мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков, - подчеркнули в ведомстве.

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ - захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы эти факты.

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