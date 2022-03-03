Глава СК поручил возбудить дело против украинских националистов, мешающих эвакуации граждан

В Следственном комитете России заявили, что информация из СМИ, социальных сетей и мессенджеров говорит о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита.

- Так, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. Фактически мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков, - подчеркнули в ведомстве.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ - захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы эти факты.