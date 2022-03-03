Клишас: У правительства должны быть все полномочия для жесткого ответа Западу

Правительство и Центробанк должно иметь все необходимые полномочия, чтобы жестко ответить на действия стран, которые поддерживают неонацистов на Украине, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы считаем, что правительство, ЦБ должны иметь все необходимые полномочия для жесткого ответа на враждебные действия тех, кто поддерживает неонацистов на Украине", - сказал Клишас РИА Новости.

По мнению сенатора, россияне должны быть уверены, что в нынешней ситуации государство полностью гарантирует объем прав граждан согласно Конституции.