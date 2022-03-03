Минтранс открыл горячую линию по вопросам международной доставки грузов

В России заработала горячая линия, через которую можно проконсультироваться по вопросам международной доставки грузов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл "горячую линию" оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики.

На "горячую линию" могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами", - говорится в сообщении.

Обратиться в службу поддержки можно по телефону +7(499)495-00-11 ежедневного с 08.00 до 20.00 мск или направить обращение по электронному адресу gruz@sicmt.ru.