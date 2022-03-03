Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Арктика" в Ново-Переделкино

Условия для занятий спортом москвичей появляются во все большем количестве районов города. Причем, не только поблизости от центра столицы, но и в самых отдаленных. Появился свой прекрасный спорткомплекс и в районе Ново-Переделкино, расположенном далеко за МКАД, где проживают 122 тысячи москвичей.

Осмотрев его сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Частный инвестор активно вкладывается в спорт, в хоккейные площадки, бассейны. В последние годы у нас вообще практически нет аукционов, на которых мы выставляем земельные участки под спортивные объекты. Думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет развиваться и дальше. Всегда будут кататься на коньках, плавать. Это уже часть нашей жизни".

В новом комплексе обустроены четыре ледовые арены, три спортивных зала и бассейн на четыре дорожки с отдельной неглубокой зоной для детей, а также саунами и раздевалками. Для прямых эфиров с хоккейных матчей этого создана студия видеотрансляций. На базе "Арктики" уже работают школа хоккея "Красная машина - Арктика", созданная в сотрудничестве с Федерацией хоккея России в рамках национальной программы подготовки хоккеистов. Арендуют здесь лед также звезды НХЛ и КХЛ, любительские и профессиональные хоккейные команды, детские хоккейные лиги и хоккейные школы ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Созвездие", "Витязь", "Ястребы", "Янтарь". Подготовкой более 270 хоккеистов занимаются восемь тренеров.

Есть свои детская школа фигурного катания "Арктика" и театр на льду "Полярные совы", занимаются школы по фигурному катанию Аделины Сотниковой, Нины Мозер, Александра Волкова и Анастасии Гребенкиной.

В школе плавания занимаются и взрослые, и дети, есть даже занятия "мама и малыш" для ребятишек старше года, а также занятия для детей с ДЦП и клуба инвалидов. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс открыт для всех желающих. В общей сложности его посещают больше 40 тысяч человек. В ресторане с панорамным остеклением на 160 посадочных мест любители спорта могут перекусить и посмотреть соревнования, проходящие на аренах спорткомплекса.

Спорткомплекс "Арктика" - лишь одна из перемен, пришедших в Новопеределкино с началом развития программы "Мой район". В 2018 году его жители получили метро - на Солнцевской линии открылись сразу две станции. Благоустроены долина реки Сетунь и ее притоков, а также парк на улице Лукинской и скверы. Приведены в порядок 40 детских и 31 спортивная площадки, а также более трех десятков дворов.