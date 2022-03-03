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03.03.2022 04:49
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб

Текст: Александр Филимоненко

Распоряжение о создании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики региона в условиях санкций подписал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В оперштаб вошли все зампреды и профильные министры. В структуре штаба сформируем подгруппы по этим направлениям работы. Возглавил его лично", - уточнил Михаил Дегтярев.

Оперштаб будет вести мониторинг цен на продукты, ГСМ, стройматериалы и лекарства, курировать системообразующие предприятия и развитие базовых отраслей экономики, вести контроль за жизнеобеспечением края, осуществлять мониторинг рынка труда, своевременность выплаты заработной платы, работать с банками, контролировать жилищное строительство и ипотечное кредитование.

В сфере интересов оперштаба также реализация инвестпроектов и создание инфраструктуры для них, внешнеэкономическая деятельность и импортозамещение, поддержка малого и среднего бизнеса.

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