В Приморье экипаж рыболовного судна задержали за хранение наркотиков

В Находке трех членов экипажа рыбопромыслового судна задержала полиция, сообщается на официальном сайте МВД России.

Рефрижератор находился у причала Южморрыбфлота, и правоохранители прибыли туда, чтобы проверить информацию о якобы хранившихся на нем запрещенных веществах. И действительно, наркотики лежали на видных местах в каютах членов экипажа.

Уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств возбуждено в отношении трех моряков. Их отстранили от управления судном, которое за час до задержания должно было выйти в рейс.

"По результатам медицинского освидетельствования у помощника капитана, старшего механика и одного из моряков были обнаружены признаки опьянения. Капитан от освидетельствования отказался, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.