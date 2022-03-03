Задержан открывший огонь по машине с людьми сахалинец

На Сахалине задержали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство.

Он, по версии следствия, 22 февраля обстрелял автомобиль с четырьмя людьми из личной неприязни к ним. ЧП произошло на дороге Новиково-Корсаков. Водитель смог уехать, чем спас жизнь себе и пассажирам.

Нападавшего разыскивали несколько дней. Его местонахождение установили "в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий".

"Обвиняемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщает СУ СК РФ по региону.