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03.03.2022 03:00

В АО "РЭС" подвели итоги выполнения ремонтной программы за 2021 год

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели итоги реализации годовой ремонтной программы, направленной на поддержание оборудования в исправном состоянии и обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса. Всего в зоне ответственности системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области находится более 53 тысяч км воздушных и кабельных линий 0,4-110 кВ, а также порядка 14 тысяч подстанций и распределительных пунктов различных классов напряжения.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В 2021 году энергетики провели ремонт около 2000 км линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и 888 электрических подстанций всех классов напряжения. На выполнение ремонтной программы 2021 года АО "РЭС" направило порядка 676 млн рублей, что на 7 процентов превышает уровень прошлого года.

Также по итогам года компании удалось выполнить все показатели целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования, в том числе:

* обновить 15,25 км грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ;

* провести замену 1477 полимерных изоляторов ВЛ на стеклянные;

* заменить 1581 единицу опорно-стержневой изоляции на полимерную на подстанциях;

* установить 406 ограничителей перенапряжения вместо вентильных разрядников.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО "РЭС" за 2021 год выполнена расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП, на территории около 2,5 га.

В целом, за последние годы предприятие существенно увеличило объемы ремонтной программы. На 2022 год планы у энергетиков не менее масштабные - АО "РЭС" проведет капитальный ремонт более чем 800 подстанций, около 1500 км ЛЭП и других объектов энергетики на общую сумму около 700 млн рублей. Весь комплекс предусмотренных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, исправность оборудования и его эффективную эксплуатацию, что, в конечном итоге, положительно скажется на надежности электроснабжения потребителей региона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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