В Новосибирской области тракториста осудили за гибель ребенка

В Карасукском районе Новосибирской области вынесли приговор виновным в гибели маленького ребенка - он попал под косилку трактора. На скамье подсудимых - тракторист, а также мастер участка МБУ "Управление муниципальным имуществом", рассказали в СУ СК РФ по региону.

Мужчины обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла 26 августа прошлого года. В тот день тракторист выполнял дорожные работы вблизи водоотводного канала города Карасук. При этом, как сочли в суде, рабочий не убедился в отсутствии людей на обочине дороге. Из-за этой небрежности ребенок угодил под режущие ножи навесной дисковой косилки, находившейся во включенном состоянии. От полученных травм он погиб на месте.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу пока не вступил.