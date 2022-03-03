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03.03.2022 14:37

"Россети Северный Кавказ" строят ЛЭП для жителей самого большого аула России

"Россети Северный Кавказ" ведут строительство участков линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ для подключения к сетям потребителей в новых микрорайонах Абазинского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Для жителей новых улиц в ауле Псыж Абазинского района энергетики филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" строят воздушную линию электропередачи 0,4 кВ. Это самый большой аул в России. Здесь проживают больше восьми тысяч человек. Псыж расположен в пригороде Черкесска, в последние годы здесь ведется интенсивное жилищное строительство и аул еще больше расширяется. Для подключения абонентов в новом микрорайоне аула в настоящее время уже установлены опоры линии электропередачи, на которых будут смонтированы сцепная арматура и самонесущий изолированный провод.

Также в 2021 году в распределительных сетях 0,4-10 кВ, обеспечивающих электроэнергией данный аул, было построено 2,5 километра линий электропередачи и заменено 1,2 километра неизолированного провода на более надежный самонесущий изолированный (СИП).

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности "Россети Северный Кавказ". Благодаря внедрению цифровых решений доступна дистанционная форма подачи заявки на подключение к сетям компании через портал электросетевых услуг ПАО "Россети".

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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