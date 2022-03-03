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Умер актер Сергей Дьячков, озвучивавший Джека Воробья

Наше кино
    03.03.2022, 15:14
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: youtube.com/Легенды дубляжа Фото: youtube.com/Легенды дубляжа
Фото: youtube.com/Легенды дубляжа

В Петербурге в возрасте 50 лет скончался актер и мастер дубляжа Сергей Дьячков. Его голосом говорили многие звезды Голливуда в кассовых фильмах современности.

О смерти Дьячкова говорится в сообществе мастеров дубляжа в Facebook.

Актер окончил мастерскую Шведерского в СПбГАТИ, какое-то время служил в МДТ - Театре Европы. Снимался в кино, например, в картине "Морской узел" он сыграл главную роль.

Но настоящая слава и зрительская любовь к Сергею Дьячкову пришла за его работы в дубляже. Именно его голосом говорил Джек Воробей, сыгранный Джонни Деппом в "Пиратах Карибского моря". В картинах "Багровые реки" и "Цена измены" он озвучивал Венсана Касселя, в "Управлении гневом" - Адама Сендлера, в "Медальоне" и "Вокруг света за 80 дней" - Джеки Чана.

Озорной сурикат Тимон из "Короля льва", а потом мультсериала "Тимон и Пумба" также говорил голосом Дьячкова. Также он озвучивал персонажей в "Подводной борьбе" и "Велозавре Рексе".

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