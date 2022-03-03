В Ленобласть прибыли 124 беженца из ДНР и ЛНР

В Ленинградскую область прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Более 120 человек добрались на Северо-Запад самостоятельно, к родственникам и друзьям, и обратились за помощью к властям региона.

Как сообщила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, в основном они хотят получить единовременную выплату, а также просят содействия в устройстве детей в школу и трудоустройстве.

- Регион готов предоставить как условия для временного проживания, так и помощь в трудоустройстве, в получении образовательных услуг и поддержку в виде выплаты и гуманитарной помощи, - рассказала она. - Всем самостоятельно прибывающим гражданам из ДНР и ЛНР мы рекомендуем обращаться по бесплатному единому номеру 8-800-350-06-05. Специалисты Центра социальной защиты населения ответят на все вопросы и дадут полную информацию о том, как действовать, куда обращаться с документами и какая помощь возможна.

Сейчас из 124 человек 63 уже предоставили документы, необходимые для получения выплат. Это анкета, заявление на выплату с указанием даты и времени пересечения границы, согласие на обработку персональных данных и документы, удостоверяющие личность. С таким пакетом можно обратиться в любой районный Центр социальной защиты населения.