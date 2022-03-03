Свердловская область наращивает темпы социальной газификации

Темпы социальной газификации Свердловской области растут, сообщает региональный оператор программы АО "ГАЗЭКС".

К началу марта жители региона подали 25 173 заявки на догазификацию, 20 178 из них приняты в работу, заключено 6382 договора, газопроводы подведены к границам 2750 домовладений, а 1327 домов уже подключены к газу.

Лидером по количеству заключенных договоров является Сысертский городской округ - по данным на 3 марта здесь заключен 861 договор. По количеству выполненных подключений на первом месте Первоуральский городской округ - 121 домовладение. В целом на территории обслуживания АО "ГАЗЭКС" в рамках заключенных 3498 договоров на догазификацию газопроводы подведены к границам 1792 домовладений, из них 653 полностью завершили подключение.

Осуществляет мероприятия масштабной программы целый ряд газораспределительных организаций области: АО "ГАЗЭКС", АО "Екатеринбурггаз", АО "Газпром газораспределение Екатеринбург", ГУП СО Газовые сети, АО "Регионгаз-инвест".

Договор о финансировании мероприятий по догазификации на территории Свердловской области заключен между единым оператором газификации ООО "Газпром газификация" и региональным оператором АО "ГАЗЭКС". По этому договору единый оператор будет передавать региональному средства для финансирования всех исполнителей программы.

Специалисты АО "ГАЗЭКС" уже подготовили технические задания и схемы газопроводов, ввод которых обеспечит техническую возможность подключения заявителей в соответствии с пообъектным планом-графиком 2022 года. Сейчас в компании завершается внутреннее согласование закупочных процедур, размещение закупок на проведение проектно-изыскательских работ на завершающей стадии.

Для проектирования сетей в населенных пунктах Свердловской области будут привлечены подрядчики. Такую работу предстоит выполнить в Первоуральске, Ревде, Нижней Салде, Реже, а также в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. В завершающей стадии находится проектирование газопроводов на ряде улиц Нижнего Тагила, Кировграда и Верхней Салды.

В Горнозаводском управленческом округе завершена подготовка к строительству более чем 30 газопроводов-вводов. Для строительства таких объектов на территории Первоуральского ГО будет привлечен подрядчик: сумма контракта, который будет заключен по итогам закупочных процедур, составит 5 миллионов рублей.

В течение марта региональный оператор планирует провести закупочные процедуры на проектирование протяженных сетей газораспределения на территории практически всей Свердловской области в зонах присутствия АО "ГАЗЭКС".

Справка

Группа компаний "ГАЗЭКС" - крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области с 1965 года. Он обеспечивает газом 523 тысячи домохозяйств и свыше 1600 предприятий и организаций. Ежегодные инвестиции "ГАЗЭКС" в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В группе компаний работают свыше 5000 человек.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "ГАЗЭКС"