Свердловская область наращивает темпы социальной газификации

Новости

МИД РФ: России приходится сталкиваться с информационным терроризмом Запада 17:08
Власти Подмосковья отменяют QR-коды 17:07
Белоусов: Первые меры поддержки бизнеса могут принять на этой неделе 17:04
Фото: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян женятся 16:44
В Эрмитаже у посетителей перестанут требовать QR-коды 16:43
Власти Грузии подписали заявку на вступление в ЕС 16:40
В Ленобласти отменили QR-коды в общественных местах 16:28
IKEA закроет свои магазины в России уже 4 марта 16:25
Хуснуллин перечислил антикризисные меры в строительной отрасли 16:14
Премия "Лицей" продлила сроки приема конкурсных работ 16:11
ВСУ устроили интенсивный обстрел Донецка 16:08
Хабенский: Театр продолжит свое дело 16:04
В Москву идет резкое похолодание 16:01
Власти Франции отменят вакцинные паспорта с 14 марта 15:55
В Мордовии отменили QR-коды 15:53
Росрезерв отправил 280 тонн гуманитарной помощи населению Украины 15:32
В Росреестре назвали долю ипотечных квартир в Москве 15:30
Евросоюзу предложили понизить температуру в домах, отапливаемых газом 15:30
ФАС разработала порядок отмены регионами тарифов компаний ЖКХ, не соответствующих критериям 15:30
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Арктика" в Ново-Переделкино 15:27
Генпрокуратура предостерегла от участия в акциях экстремистских организаций 15:22
В Комиссии Совфеда по госсуверенитету оценили призывы в соцсетях 15:18
Девелоперы начали массово переписывать цены 15:11
Срок госслужбы помощника президента РФ Ушакова продлен на год 14:52
МВД: Участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
03.03.2022 16:27

Свердловская область наращивает темпы социальной газификации

Темпы социальной газификации Свердловской области растут, сообщает региональный оператор программы АО "ГАЗЭКС".
Фото: Предоставлено пресс-службой АО "ГАЗЭКС" Фото: Предоставлено пресс-службой АО "ГАЗЭКС"
Фото: Предоставлено пресс-службой АО "ГАЗЭКС"

К началу марта жители региона подали 25 173 заявки на догазификацию, 20 178 из них приняты в работу, заключено 6382 договора, газопроводы подведены к границам 2750 домовладений, а 1327 домов уже подключены к газу.

Лидером по количеству заключенных договоров является Сысертский городской округ - по данным на 3 марта здесь заключен 861 договор. По количеству выполненных подключений на первом месте Первоуральский городской округ - 121 домовладение. В целом на территории обслуживания АО "ГАЗЭКС" в рамках заключенных 3498 договоров на догазификацию газопроводы подведены к границам 1792 домовладений, из них 653 полностью завершили подключение.

Осуществляет мероприятия масштабной программы целый ряд газораспределительных организаций области: АО "ГАЗЭКС", АО "Екатеринбурггаз", АО "Газпром газораспределение Екатеринбург", ГУП СО Газовые сети, АО "Регионгаз-инвест".

Договор о финансировании мероприятий по догазификации на территории Свердловской области заключен между единым оператором газификации ООО "Газпром газификация" и региональным оператором АО "ГАЗЭКС". По этому договору единый оператор будет передавать региональному средства для финансирования всех исполнителей программы.

Специалисты АО "ГАЗЭКС" уже подготовили технические задания и схемы газопроводов, ввод которых обеспечит техническую возможность подключения заявителей в соответствии с пообъектным планом-графиком 2022 года. Сейчас в компании завершается внутреннее согласование закупочных процедур, размещение закупок на проведение проектно-изыскательских работ на завершающей стадии.

Для проектирования сетей в населенных пунктах Свердловской области будут привлечены подрядчики. Такую работу предстоит выполнить в Первоуральске, Ревде, Нижней Салде, Реже, а также в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. В завершающей стадии находится проектирование газопроводов на ряде улиц Нижнего Тагила, Кировграда и Верхней Салды.

В Горнозаводском управленческом округе завершена подготовка к строительству более чем 30 газопроводов-вводов. Для строительства таких объектов на территории Первоуральского ГО будет привлечен подрядчик: сумма контракта, который будет заключен по итогам закупочных процедур, составит 5 миллионов рублей.

В течение марта региональный оператор планирует провести закупочные процедуры на проектирование протяженных сетей газораспределения на территории практически всей Свердловской области в зонах присутствия АО "ГАЗЭКС".

Справка

Группа компаний "ГАЗЭКС" - крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области с 1965 года. Он обеспечивает газом 523 тысячи домохозяйств и свыше 1600 предприятий и организаций. Ежегодные инвестиции "ГАЗЭКС" в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В группе компаний работают свыше 5000 человек.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "ГАЗЭКС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде в Пекине
Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из РФ
Кабмин внес в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для россиян
IKEA заявила о приостановке работы в России и Беларуси