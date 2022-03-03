Рябков: В БРИКС с пониманием отнеслись к позиции России по Украине

Страны БРИКС с пониманием отнеслись к позиции России по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"Мы видим в целом стремление наших коллег по БРИКС с пониманием подходить к той линии, которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны, это важно для нас", - отметил Рябков. Дипломат выразил надежду на продолжение конструктивной работы в рамках БРИКС.

Что касается заявлений президента США Джо Байдена о разрыве отношений с Россией, то их замминистра назвал очередной попыткой запугать Москву. "Но запугиванию мы не поддаемся. Повторяю и подчеркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься", - отметил дипломат.

Он также обратил внимание, что "никто диалог с США не прерывает". "Сейчас мы работаем в основном по линии посольств. У нас нет оснований ожидать в ближайшей перспективе каких-то изменений этого алгоритма", - пояснил Рябков, добавив, что это происходит и с другими западными странами.