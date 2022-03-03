Российские потребители не лишатся доступа к зарубежной электронике и машинам

Как минимум корейские автомобили, электроника и бытовая техника продолжат поставляться в Россию. Об этом объявило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Но о приостановке работы в России объявили крупные компании-производители программного обеспечения: SAP и Oracle. И здесь настало лучшее время для импортозамещения, считают эксперты.

В России после однодневного перерыва вновь открылись фирменные магазины Apple. Но айфоны продают уже с сильно выросшим ценником. Фото: Сергей Куксин

Исключение для южнокорейской техники было согласовано на переговорах с Бюро промышленности и безопасности США по теме контроля экспортных потоков в Россию. Также исключению из правил подлежит экспорт запчастей дочерним предприятиям Южной Кореи и Вьетнама в Россию.

Правило прямого иностранного продукта - FDPR - введено США на минувшей неделе в отношении территории России в рамках контроля экспортных потоков. Суть правила в том, что все компании должны получить лицензию от США на товары, которые производятся за рубежом с использованием американских технологий, прежде чем они смогут отправить эти товары в Россию. Таким образом США хотели ограничить доступ России к мировым высокотехнологичным продуктам.

В Южной Корее, которая поставляет на российский рынок, например, технику Samsung, доля продаж которой в сегменте смартфонов составляет около 30%, опасались прерывания экспорта, так как в тех же смартфонах (и не только) используются связанные с США составляющие. Изначально США не включили Южную Корею в список исключений из FDPR, поэтому страна запросила переговоры, закончившиеся успешно. Также исключению из правил подлежит экспорт запчастей дочерним предприятиям южнокорейских производителей из Вьетнама в Россию.

В российских офисах LG и Samsung не смогли оперативно предоставить комментарий по теме.

Отметим, что накануне в России вновь открылись и магазины re:Store (в том числе и онлайн), официально продающие в Россию электронику Apple. Два дня назад компания заявляла о сворачивании работы в России. При этом после открытия магазинов с техникой Apple цены на продукцию заметно увеличились - флагманский телефон теперь стал дороже на 50%, чем был всего лишь несколько дней назад. То же касается и всех остальных знаковых товаров бренда.

Почти каждый третий смартфон Южная Корея продает на российский рынок. Местные производители сильно опасаются прерывания экспорта и не заинтересованы в нем

Несколько иная ситуация на IT-рынке. О прекращении работы в России объявили компании Oracle и SAP, продукция которых используется в крупных российских компаниях для работы с данными и организации бизнес-процессов. Эксперты обращают внимание на то, что это может стать серьезной проблемой, но пока речь идет только о приостановке работ, а не о полном уходе.

Техника южнокорейских Samsung и LG продолжит продаваться в России, также исключению из американских санкций подлежит и экспорт запчастей их дочерним предприятиям из Вьетнама. Фото: Сергей Куксин

"Приостановка бизнеса - это необходимое для комплайенса время, чтобы оценить, с кем из клиентов все же придется прощаться, а с кем переходить на работу через их дочерние компании в других странах. Кроме того, все ждут, пока станет понятен коридор валютного курса, чтобы скорректировать цены", - рассказал "Российской газете" источник на IT-рынке.

"Среди пользователей продуктов SAP и Oracle в России госсектор, банки, бизнес. Потенциальный уход этих компаний с российского рынка лишит потребителей возможности приобретать новые программные продукты, может создать проблемы с обновлением уже установленных программ и их технической поддержкой. Кроме того, вероятно, возрастут риски в сфере защиты данных и критической инфраструктуры", - поясняет Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт".

И если для средних компаний у нас есть успешный опыт перехода на отечественные решения PostgreSQL и 1С, то у крупных заказчиков в силу масштабов задачи и сложности интеграции могут возникнут трудности, считает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"У крупных заказчиков, как правило, десятки тысяч рабочих мест и сложно структурированные базы данных. Такие компании используют много разнообразного программного обеспечения (ПО) и особую сложность представляет организация обмена данными с десятками или сотнями разнообразных программных продуктов работающих на серверах компании", - отмечает Клименко.

Тем не менее задача по переходу на отечественное ПО вполне реализуема даже в крупных компаниях, убежден Лашин.

Переход на российское программное обеспечение вполне по силам и крупным компаниям

"В России есть альтернативные решения, в том числе включенные в Реестр отечественного программного обеспечения минцифры. Например, в сегменте баз данных - это PostgresPro и "Ред База Данных", в части ERP-решений - 1С, "Галактика" и т.д. Понятно, что в сложившейся ситуации возможны трудности с ускоренным переходом на отечественное ПО, но важно знать, что это вполне посильная задача. С 2014 года у нас накоплен большой успешный опыт перехода на российские решения", - заявил он.

Электроника корейских марок останется в российских магазинах Фото: Сергей Куксин

Тем временем

Шведская IKEA объявила о приостановке своей деятельности на территории России и Беларуси как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

"Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении компании. Еще накануне она сообщала пользователям в соцсетях, что ее магазины работают в прежнем режиме. Заявлено, что магазины IKEA прекратят работу 4 марта. При этом персонал компании, составляющий порядка 15 тысяч человек, будет занят в работах на складском комплексе.