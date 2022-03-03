Умер автор "Злоключений Бальтазара Кобера" Фредерик Тристан

Утром 2 марта в Дрё на 91-м году жизни скончался французский писатель, поэт, драматург и мистификатор Фредерик Тристан. Он же - Мэри Лондон и Даниэль Саррера. Об этом сообщают национальные СМИ.

Жан-Поль Барон (настоящее имя) родился 1931 году в Седане. В 1957-м, после смерти отца, взял на себя управление его текстильной фирмой. По делам компании активно ездил по миру - Европа, Китай, Вьетнам, Лаос, Бирма.

Первую книгу Барон выпустил еще в 1948 году. На его счету - девять романов, сборник пьес, три труда по иконографии. В 2010-м опубликовал автобиографию "Беженец в никуда". Кроме того в закромах автора две литературные мистификации: дюжина детективов в серии "Расследование сэра Малкольма Айвори", выпущенные под именем Мэри Лондон, и книги от имени якобы покончившей с собой в 17 лет юной поэтессы Даниэль. Причем историю долго принимали за чистую монету и купали стихи бедняжки в овациях, а некоторые из ее особо яростных почитателей круга эстетствующего французского андеграунда также наложили на себя руки. "Поэтессу" высоко чтил и цитировал Фассбиндер, ее творчеству был посвящен конгресс в Берлине.

По мотивам романа писателя "Героические злоключения Бальтазара Кобера" в Польше в 1988 году Войцех Хас снял фильм "Невероятное путешествие Бальтазара Кобера" (Niezwykła podróż Baltazara Kobera).

В 1983-м Тристан получил Гонкуровскую премию за роман "Заблудшие души". Произведения Фредерика Тристана переведены на десятки языков - английский, испанский, итальянский, шведский, норвежский, нидерландский, немецкий, русский, украинский.