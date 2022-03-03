Умер французский актер Доминик Патюрель

28 февраля в Сан-Брие скончался французский актер театра, кино и ТВ и артист озвучки и дубляжа Доминик Патюрель. Об этом передают национальные СМИ. Актеру было 90 лет.

Доминик Патюрель родился 3 апреля 1931 года в Гавре. Получил образование в институте Сен-Жозеф. В 1951-м переехал в Париж. Сценическую карьеру начал в Народном театре. Далее - Одеон-театр Европы. Сниматься начал в 60-е: "Капитан", "Семь смертных грехов", "Дьявол и десять заповедей", "Тайна жителей Луны", американская "мыльная опера" "Даллас", "Жизнь в розовом цвете" - порядка восьмидесяти проектов. Дублировал на французском рынке Омара Шарифа и Энтони Хопкинса.