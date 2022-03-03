В Москве открылись магазины Apple. Цены на iPhone выросли

Официальный реселлер техники Apple в России, компания re:Store, открыла свои магазины в Москве. Покупателям доступен весь модельный ряд iPhone 13, сообщает РИА Новости.

Согласно данным официального сайта, стоимость iPhone 13 mini за версию на 128 Гб составляет 120 тысяч рублей. iPhone 13 с таким же объемом памяти обойдется в 135 тысяч рублей. Версии iPhone 13 Pro и Pro Max с 128 Гб памяти стоят 150 и 165 тысяч рублей соответственно.

Линейка iPhone 11 2019 года продается дешевле - от 75 тысяч рублей за базовую версию с 64 Гб памяти. Наконец, iPhone 12 mini в минимальной комплектации на 128 Гб обойдется в 90 тысяч рублей, а iPhone 12 с таким же объемом памяти - в 105 тысяч.