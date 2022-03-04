Постановление правительства Брянской области от 3 марта 2022 года № 69-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 1 марта 2022 года № 1569 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п, от 24 июня 2021 года № 215-п, от 12 июля 2021 года № 249-п, от 26 июля 2021 года № 284-п, от 29 июля 2021 года № 290-п, от 13 августа 2021 года № 326-п, от 26 августа 2021 года № 345-п, от 1 сентября 2021 года № 359-п, от 7 сентября 2021 года № 362-п, от 7 октября 2021 года № 418-п, от 13 октября 2021 года № 430-п, от 22 октября 2021 года № 449-п, от 3 ноября 2021 года № 468-п, от 28 декабря 2021 года № 643-п, от 28 января 2022 года № 17-п, от 3 февраля 2022 года № 25-п, от 17 февраля 2022 года № 51-п, от 25 февраля 2022 года № 59-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в редакции:

"2. Запретить проведение на территории Брянской области зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с общим количеством участников более 100 человек.

Данное ограничение не распространяется на:

проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов, согласования кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях), проведение иных мероприятий политических партий, общественных объединений по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на указанные должности, если такие мероприятия предусмотрены уставом политической партии, общественного объединения;

мероприятия избирательных комиссий, связанные с подготовкой и проведением единого дня голосования, обучением организаторов выборов и иных участников избирательного процесса;

проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Брянской области, при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.

Проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на которые не распространяется ограничение, установленное настоящим пунктом, осуществляется при условии соблюдения санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области.

2.1. Осуществлять проведение спортивных, физкультурных мероприятий при условии присутствия зрителей в объеме не более 70 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия (но не более 500 человек).

2.2. Осуществлять деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 2 56) в предприятиях общественного питания, включая рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, в том числе с организацией досуга потребителей, при соблюдении следующих ограничений:

проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий, проведение поминальных мероприятий при одновременном нахождении в организациях общественного питания, в которых проводятся соответствующие мероприятия, предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 70 человек;

оказание услуг общественного питания при условии одновременной загрузки не более чем на 70 процентов посадочных мест, расположенных в помещениях, где оказываются услуги общественного питания.

2.3. Запретить курение кальянов в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания.

2.4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям организовать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28.02.2022.".

1.2. Пункт 3 изложить в редакции:

"3. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях), за исключением нахождения на открытом воздухе. Органы государственной власти, государственные органы Брянской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели, иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории, в том числе не допускать в указанные места общего пользования граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания.".

1.3. Пункт 4 изложить в редакции:

"4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Брянской области:

обеспечить контроль температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение двух календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

при получении запроса управления Роспотребнадзора по Брянской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

применять гибкий режим работы (удаленная, дистанционная, надомная работа);

перевести не менее 30 процентов работников на дистанционный режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.4. Подпункт 10.5 пункта 10 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







