Эксперт Евгения Кулешова рассказала, как стать стройнее на фото

Новые цифровые камеры позволяют даже со смартфонов получать эффектные и высококачественные фотографии, которые могут украсить не только семейный альбом. Существует ряд правил, позволяющих сделать красивое селфи и подчеркнуть стройность фигуры.

Как сообщила aif.ru эксперт по риторике тела Евгения Кулешова, одной из классических ошибок при позировании является эффект "второго подбородка".

"Дело в том, что при виде камеры многие пугаются, и тело автоматически стремится замереть в позе эмбриона: голова вжимается в шею, плечи "подлетают" к ушам, и возникает подбородок, живот и другие нежелательные детали", - считает специалист. Для того, чтобы исправить ошибку необходимо позировать с расправленными ровными плечами и спиной, тянуться макушкой к небу и продолжать дышать.

Сделать интересный снимок поможет правильный ракурс. При позировании лучше не становиться боком, а повернуться перед камерой на 3/4.

"Даже если сильно втянуть живот, он все равно будет виден, а бедра будут казаться тяжелее по отношению к тонким плечам. Исправить это можно, сделав снимок в позе шаг. Он должен быть широким, а плечи нужно немного разворачивать на камеру", - советует эксперт.