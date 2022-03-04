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4 марта 2022 г.

Указ главы Республики Коми от 2 марта 2022 года № 24 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 2 марта 2022 г.
Опубликован 4 марта 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 2 марта 2022 г. № 24


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. В пункте 19.11:

1) в абзаце девятом слова "до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми" заменить словами "до 2 марта 2022 года включительно";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"С 3 марта 2022 года работа организаций, указанных в абзацах десятом-одиннадцатом настоящего пункта, осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (кинозала) не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала (кинозала) и при условии наличия у всех посетителей QR-кода медицинского сертификата, сформированного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).".

2. В абзаце первом пункта 19.121 слова "до улучшения эпидемиологической обстановки" заменить словами "до 2 марта 2022 года включительно".

3. В пункте 19.153:

1) в абзаце седьмом слова "до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми" заменить словами "до 2 марта 2022

года включительно";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"С 3 марта 2022 года работа организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала (трибун) и при условии наличия у всех посетителей QR-кода медицинского сертификата, сформированного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на

лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).";

3) в пункте 222:

в абзаце двадцать третьем слова "приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус";" заменить словами "приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус".";

в абзаце двадцать четвертом слово "приостанавливается" заменить словами "С 8 ноября 2021 года до 2 марта 2022 года включительно приостанавливается";

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 3 марта 2022 года возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров.".

4. В приложении 11 к Указу:

в пункте 6 слова "абзаце восьмом" заменить словами "абзацах десятом-одиннадцатом", слово "шестом" заменить словом "восьмом".

5. Пункт 11 раздела "XIV. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы музеев, выставочных залов" приложения № 3 к Указу исключить.



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